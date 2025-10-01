Responsible Statecraft: Украина не сможет использовать Tomahawk против России

По словам обозревателя портала Дженнифер Каванах, у Киева нет возможностей для запуска крылатых ракет

Редакция сайта ТАСС

Ракета Tomahawk © Kallysta Castillo/ U.S. Navy via AP

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Украина не сможет использовать против России крылатые ракеты Tomahawk, поставки которых Киев запросил у Вашингтона. С такой оценкой выступила во вторник обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах.

"Ракеты Tomahawk могут быть запущены тремя способами: с эсминца с управляемыми ракетами, с подводных лодок класса Ohio, Virginia и Los-Angeles , а также с использованием новой наземной системы Typhon. Украина не обладает ни одной из этих возможностей и имеет практически нулевые шансы на их приобретение в ближайшей или среднесрочной перспективе", - отметила Каванах.

Обозреватель также подчеркивает, что Tomahawk - это довольно дорогой и уникальный боеприпас и США не поделятся этими ракетами с Украиной в количестве, достаточном для достижения стратегического эффекта, даже если она обойдет проблему невозможности их запуска.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.