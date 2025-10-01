Депутат Рады сравнил рюкзаки контрактника ВСУ и насильственно мобилизованного

Алексей Гончаренко также огласил содержимое напутственного письма Владимира Зеленского насильственно мобилизованному, в котором содержится призыв "воевать до победы"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Рюкзаки с экипировкой военнослужащего-контрактника Вооруженных сил Украины и насильственно мобилизованного наполнены совершенно различным содержимым. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), опубликовав в Telegram-канале соответствующее видео.

"Спальник, берцы, форма, бронежилет. Все, что нужно человеку, который знает, куда идет, и знает, почему идет, - сказал он, перечисляя содержимое рюкзака военнослужащего-контрактника. - А это, друзья, рюкзак "бусифицированного" (насильственно мобилизованного - прим. ТАСС) украинца. Посмотрим, что тут: медицинская справка с фиксацией телесных повреждений - перелом ключицы, побои... Время идет, а методы ТЦК (аналог военкоматов) не меняются".

Затем депутат достал мягкую игрушку - медвежонка. "Видимо, забрали его около детского садика, куда он привел дочку", - пояснил он. В этот момент в рюкзаке зазвонил мобильник. Отвечая на вызов, депутат сказал: "Нет, нет, он сегодня не придет, и вообще не придет на производство, его бусифицировали". В заключение Гончаренко огласил содержимое напутственного письма Владимира Зеленского насильственно мобилизованному, в котором содержится призыв "воевать до победы".

В середине сентября украинское издание "Страна" со ссылкой на нескольких депутатов Рады сообщило, что власти Украины могут принять решение об ужесточении мобилизации, снизив мобилизационный возраст с 25 до 23 или сразу до 18 лет. Об этом стало известно после закрытой встречи Зеленского с правящей фракцией "Слуга народа", на которой тот анонсировал "трудные решения", если положение Киева на поле боя ухудшится. По словам депутатов, возможно и ужесточение условий бронирования, чтобы отправить на фронт сотни тысяч занятых сейчас на производстве.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.

