В Киргизии вопросом возвращения смертной казни займется новый состав парламента

Надо будет менять конституцию, заявил депутат нынешнего созыва, лидер коммунистов Исхак Масалиев

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 1 октября. /ТАСС/. Следующий состав парламента Киргизии займется обсуждением вопроса возвращения в республике смертной казни за особо тяжкие преступления. Об этом ТАСС заявил депутат нынешнего созыва, лидер коммунистов Исхак Масалиев.

"Это надо будет менять конституцию", - сказал он, напомнив, что в нынешней редакции основного закона существует норма о том, что каждый гражданин "имеет право на жизнь". "Президент может лишь инициировать такой законопроект", - отметил собеседник агентства.

Еще одним путем изменения конституционного законодательства он назвал референдум, на который можно вынести такой вопрос. "Но в любом случае, вопрос о референдуме будет решаться парламентом", - пояснил Масалиев. Нынешний состав высшего законодательного органа Киргизии 25 сентября принял решение о досрочном сложении полномочий. Парламентские выборы назначены на 30 ноября 2025 года.

О предложении президента страны Садыра Жапарова вернуть в республике смертную казнь объявил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. По его словам, Жапаров поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, "предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин". Он уточнил, что речь идет о "введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин".

Поводом для такого решения президента, отметил Алагозов, стало произошедшее в Иссык-Кульской области республики жестокое убийство 17-летней девушки. Пресс-секретарь подчеркнул, что дело находится под личным контролем президента.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Киргизии был введен в 1998 году, впоследствии он несколько раз продлевался. В 2007 году в конституцию были внесены поправки, которые исключили применение в стране смертной казни.