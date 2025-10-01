FT: в Дании сочли "унизительной" передачу Швецией систем борьбы с БПЛА

Источник газеты объяснил такую реакцию историческим соперничеством Стокгольма и Копенгагена

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Швеция передала Дании антидроновые системы для защиты воздушного пространства на время проведения саммитов Евросоюза и Европейского политического сообщества в Копенгагене 1 и 2 октября. Такой шаг стал унижением для Копенгагена, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного датского чиновника.

По словам источника, получение Данией помощи от соседней Швеции было "особо унизительным". Он объяснил это историческим соперничеством Стокгольма и Копенгагена.

Как сообщалось ранее, Швеция предоставит Дании систему борьбы с БПЛА (Counter UAS), несколько радаров, а также полицейских и служебных собак. Также свою помощь обещали предоставить Финляндия, Франция, Норвегия и Германия.

В связи с проведением встреч европейских лидеров воздушное пространство Дании будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Ранее в Дании сообщалось о неопознанных дронах, замеченных в небе над авиабазами Каруп, Скридструп, казармами в Хольстебро и несколькими гражданскими аэропортами.