В ФРГ ведут расследование по подозрению в шпионаже за инфраструктурой с БПЛА

Существует подозрение, что дроны намеренно направили над важными объектами инфраструктуры, включая электростанцию, университетскую клинику Киля и здание правительства земли, пишет журнал Der Spiegel

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Германии начали расследование по подозрению в шпионаже за объектами критически важной инфраструктуры на севере страны с использованием беспилотников. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на внутреннюю служебную записку правительства.

27 сентября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Теперь, как отмечает издание, существует подозрение, что дроны намеренно направили над важными объектами инфраструктуры, включая электростанцию, университетскую клинику Киля и здание правительства земли.

По утверждению журнала, два небольших беспилотника зависли над заводскими помещениями работающей с ВМС компании Thyssenkrupp после 21:00 (22:00 мск) в четверг. Вскоре после этого дроны были замечены над университетской больницей и береговой электростанцией в Киле. Нефтеперерабатывающий завод в Хайде, снабжающий аэропорт Гамбурга керосином, также, вероятно, стал объектом наблюдения для дронов, подчеркивает Der Spiegel.

Было установлено, что БПЛА летали по параллельным траекториям, что говорит о скоординированности их работы, указывает журнал. Правительство земли Шлезвиг-Гольштейн было очень сдержанным в комментариях после инцидента. МВД ФРГ также отказалось предоставить какие-либо подробности в начале недели.

Инцидент с дронами в Шлезвиг-Гольштейне был не единственным, пишет издание. По данным журнала, 25 сентября подозрительные беспилотники также были замечены над базой Бундесвера в Занице (земля Мекленбург - Передняя Померания). Днем позже аналогичный инцидент произошел над военно-морским командованием в Ростоке, резюмирует Der Spiegel.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники писала, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре. Глава МВД ФРГ указывал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщал, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.