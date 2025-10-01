Польша с 1 октября лишила украинцев многих бесплатных медицинских услуг

В перечень входят эндопротезирование, экстренный доступ к лекарственным технологиям и медицинские услуги, связанные с трансплантацией

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Совершеннолетние украинцы, проживающие в Польше и не имеющие страховки, лишились с 1 октября многих бесплатных медицинских услуг и компенсаций. Об этом сообщил портал Onet.

По его информации, в перечень входят эндопротезирование, экстренный доступ к лекарственным технологиям и медицинские услуги, связанные с трансплантацией, возмещение за лекарственные средства, продукты питания специального назначения и медицинские изделия, отпускаемые в аптеках по рецепту.

Поправки в закон не распространяются на детей. Лица младше 18 лет по-прежнему будут иметь право на льготы в соответствии с действующими условиями.