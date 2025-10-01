Глава Генштаба ВСУ заявил о сложной обстановке на фронте

Наиболее напряженная обстановка отмечается в контролируемых Киевом районах ДНР, отметил Андрей Гнатов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Обстановка для украинской армии на линии фронта остается сложной. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

"По состоянию на сегодняшний день обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Противник продолжает активно штурмовать позиции наших войск на главных направлениях", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

Гнатов добавил, что интенсивность столкновений составляет 160-190 в сутки, а наиболее напряженная обстановка отмечается в контролируемых Киевом районах ДНР.

15 сентября стало известно, что с должности был снят командующий развернутого на новопавловском направлении 20-го корпуса Максим Китугин. Как сообщало украинское издание "Бабель", на протяжении трех последних месяцев украинские войска здесь оставляли позиции и в итоге отступили на 15-30 км. Этот факт стал причиной того, что главком ВСУ Александр Сырский по итогам визита в корпус в середине сентября принял решение сменить его командира.

Одновременно с Китугиным был снят с должности командир 17-го корпуса ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области Владимир Силенко. О причинах его увольнения издание не сообщает, однако ранее в генштабе ВСУ указывали, что это произошло из-за неэффективного руководства корпусом, что привело к потерям личного состава и территорий.