ТАСС: Фидан обсудит в ОАЭ предложения Трампа по урегулированию в Газе

Кроме того, глава МИД Турции намерен поднять в ходе контактов в ОАЭ сирийский вопрос

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в ОАЭ 2 октября обсудит план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком МИД в преддверии визита министра.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Объединенные Арабские Эмираты 2 октября 2025 года. Ожидается, что он выразит стремление Турции к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с ОАЭ. Министр обсудит усилия по достижению режима прекращения огня и установлению мира в секторе Газа, включая план, обнародованный 29 сентября президентом США Трампом", - сообщил источник.

Кроме того, Фидан намерен поднять в ходе контактов в ОАЭ сирийский вопрос. По словам источника, министр "отметит важность поддержки правительства Сирии для обеспечения стабильности и развития этой страны".