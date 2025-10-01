В Варшаве отказались заводить дело по флагам ОУН-УПА на концерте Макса Коржа

По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры Каролины Старос, собранные доказательства не указали на то, что лица, принесшие с собой на стадион бандеровский флаг и другие предметы, действовали с целью пропаганды нацистской или фашистской идеологии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Окружная прокуратура в Варшаве отказала в возбуждении уголовного дела по инциденту с бандеровскими флагами на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от партии "Право и справедливость" (ПиС) Дариуш Матецкий, подавший заявление в прокуратуру.

"Прокуратура закрыла дело по моему заявлению о пропаганде бандеровской идеологии на Национальном стадионе [в Варшаве]", - написал Матецкий в X. Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры Каролина Старос, собранные доказательства не указали на то, что лица, принесшие с собой на стадион бандеровский флаг и другие предметы, действовали с целью пропаганды нацистской или фашистской идеологии.

В настоящее время публичное использование символики Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ), в отличие от фашистской и коммунистической, не считается уголовно наказуемым в Польше. В этой связи ПиС и президент Польши Кароль Навроцкий направили на рассмотрение в парламент законопроекты, в которых предлагается ввести наказание за распространение бандеровской идеологии.

9 августа в Варшаве состоялся концерт Макса Коржа на Национальном стадионе, на нем присутствовало 60 тыс. зрителей. В начале концерта были зафиксированы беспорядки - часть зрителей пыталась прорваться с трибун на пространство перед сценой, группы молодых людей вступили в потасовки с охраной. Кроме того, в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла. О произошедшем также сообщили ведущие польские СМИ.

Ряд оппозиционных и ультраправых политиков выступили с резким осуждением инцидента, призвав привлечь виновных к уголовной ответственности, либо отправить их на Украину для службы в ВСУ. По итогам концерта более 100 человек были задержаны, а в отношении 63 граждан Украины и Белоруссии были возбуждены дела о депортации.