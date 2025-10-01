Посол Никарагуа осудила попытки Европы отменить русскую культуру

Искусство безмерно, оно не относится к политике, указала Альба Асусена Торрес Мехия

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес Мехия во время визита в Республику Крым осудила попытки стран Европы отменить русскую культуру.

Ранее в афинском концертном зале "Мегарон" было отменено выступление Дениса Мацуева. Организаторы объяснили решение "сложившейся международной обстановкой". В июле также не состоялось выступление Валерия Гергиева в Казерте на фестивале "Лето короля", где маэстро должен был дирижировать Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно при участии солистов Мариинского театра.

"Это абсурд, - ответила она на вопрос журналиста об отношении к попыткам запретить русскую культуру на европейских площадках. - Потому что пока мы говорим, где-то на другой части планеты слушают Чайковского. Искусство безмерно, оно не относится к политике. А русскую культуру, как и культуры каждой страны, нужно уважать", - сказала она.

Как сообщили в Министерстве финансов Республики Крым, Альба Асусена Торрес Мехия известна также своей творческой деятельностью: она пишет стихи и является автором нескольких сборников. Награждена медалями за заслуги в области литературы и продвижения русского языка. Ее стихи переведены на множество языков. Является членом Союза писателей Никарагуа и России.

Республика Никарагуа первой признала Республику Крым в составе России в 2014 году, позже, в ноябре 2020 года, в Крыму было открыто первое консульство - консульство Никарагуа.