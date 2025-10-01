Эрдоган: Турция больше не допустит нарушения единства Сирии

Анкара выступает против любых заявлений о сирийском разделении, отметил турецкий президент

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не допустит дестабилизации Сирии, нарушения ее единства и появления там террористических образования.

"Мы решительно выступаем против любых заявлений о разделении Сирии. Обеспечение территориальной целостности Сирии, а также предотвращение формирования любых террористических образований за пределами наших границ - это наши приоритеты. Мы задействовали все дипломатические каналы для достижения этих целей. Мы используем эти каналы терпеливо, искренне и с позиции здравого смысла. Если дипломатические инициативы останутся без ответа, позиция и действия Турции известны. Турция не позволит повторения ситуации дежавю в Сирии", - заявил Эрдоган во время выступления в парламенте.