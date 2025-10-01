Axios: удар Израиля по Катару стал отправной точкой для плана Трампа по Газе

По данным издания, провалившаяся атака по Дохе изменила региональную динамику

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Удар Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара 9 сентября, который вызвал глубокое возмущение эмирата и других арабских стран, оказался отправной точкой, которая ускорила разработку и публикацию нового плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома сообщил портал Axios.

По данным издания, за день до удара спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером проводили встречу с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером для обсуждения ситуации в Газе. Уиткофф и Кушнер были застигнуты ударом врасплох, они посчитали, что Дермер накануне их обманул, скрыв информацию о готовившейся операции. Оба американских переговорщика "были в ярости". Однако, наблюдая за единой и сплоченной жесткой реакцией арабских стран, выступивших с осуждением Израиля, и за ростом протестной активности в самом еврейском государстве, Уиткофф и другие чиновники Белого дома решили, что кризис вокруг Катара можно превратить в окно возможностей для достижения мира в Газе.

"Стало ясно, особенно Стиву, что эта сплоченная волна возмущения, которая поначалу казалась негативным явлением, может превратиться во что-то позитивное", - заявил порталу один из советников президентского офиса. С этой идеей Уиткофф и Кушнер обратились к президенту США Дональду Трампу и, получив от него одобрение, стали ускоренно работать над новым планом урегулирования. "Провалившаяся атака по Дохе изменила региональную динамику и открыла дверь для реальной дискуссии о том, как положить конец войне в Газе", - указал другой источник Axios в Белом доме.

Подготовка плана

Команда Уиткоффа взяла за основу неоднократно озвучивавшееся США предложение о прекращении огня в обмен на освобождение всех израильских заложников и добавила к нему предварительный план послевоенного устройства Газы, который разрабатывали Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Этот черновик и стал базой для плана из 20 пунктов, который был опубликован Белым домом 29 сентября.

Наиболее активной фазой работы над планом стала прошлая неделя. За несколько дней до открытия 80-й сессии Генассамблеи ООН Катар обратился к Трампу с предложением провести встречу между США и восьми арабскими и мусульманскими странами для обсуждения темы удара Израиля по Дохе. На встрече 23 сентября Трамп выслушал сплоченную волну критики в адрес Израиля, а затем предложил Уиткоффу представить черновик плана. Он получил положительную реакцию арабских лидеров, 24 сентября представители восьми государств отдельно встретились с Уиткоффом и одобрили предварительный вариант плана, прежде чем он был направлен Израилю.

Ультиматум Трампа Израилю

25 сентября, указывает портал, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху два раза встречался с Уиткоффом и Кушнером по поводу плана. Все прошлые выходные американская и израильская команды дипломатов активно работали над корректировкой плана. 27 сентября в команде Трампа прошел слух, что Нетаньяху будет затягивать работу и в конечном счете отклонит план США. Это побудило американского президента напрямую обратиться к Нетаньяху и поставить ему ультиматум.

"Либо ты соглашаешься, либо все. А "все" значит, что дальше ты остаешься один", - сказал он, по словам одного из источников, израильскому премьеру. В общей сложности Трамп и Нетаньяху на минувших выходных провели пять телефонных разговоров. В конечном счете Израилю удалось внести ряд поправок в текст документа, но многие предложения были отклонены США. В том числе в ходе переговоров были сформулированы извинения Израиля перед Катаром, которые должны были стать толчком к продвижению нового плана урегулирования. "Нетаньяху знал, что ему нужно сделать. Он не возражал. Надо отдать ему должное - когда он понял, что должен это сделать, он это и сделал", - указал источник Axios в Белом доме.

После этого текст в новой редакции был направлен восьми арабским и мусульманским странам. Там были недовольны тем, как много поправок удалось внести Израилю, особенно в части порядка вывода войск из Газы. Арабские государства добавили свои поправки, большую часть из которых США также отклонили. После внесения всех изменений США официально представили план. Источник портала подчеркнул, что Белый дом допускает частные изменения в этом плане, но принципиально новое американское предложение не предполагает пересмотра.