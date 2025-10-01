WP: сотрудников Пентагона будут рандомно проверять на полиграфе

Еще более 5 тыс. военных и гражданских служащих обяжут подписать дополнительные соглашения о неразглашении служебной информации

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Руководство военного ведомства США планирует в случайном порядке проверять сотрудников на полиграфе. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы, еще более 5 тыс. военных и гражданских служащих обяжут подписать дополнительные соглашения о неразглашении служебной информации.

В распоряжениях, которые были подписаны первым заместителем главы Пентагона Стивеном Файнбергом, не указывается, кто именно из сотрудников будет проверяться на полиграфе. По сведениям издания, такие проверки могут коснуться любых лиц: как административных работников, так и генералов.

Как отметил один из собеседников газеты, в проектах указанных распоряжений пока не стоят какие-либо конкретные даты их вступления в силу, а сами они еще не были одобрены. Собеседник The Washington Post отметил, что прохождение сотрудниками военного ведомства теста на полиграфе раз в несколько лет является обязательным условием для продления им допуска к секретным материалам, однако выборочные случайные проверки станут для ведомства нововведением.

Один из бывших чиновников заявил изданию о малой вероятности того, что указанный шаг связан с опасениями сотрудничества кого-то из служащих военного ведомства с иностранными спецслужбами. "Речь идет о том, чтобы заставить замолчать людей, которые, по их мнению, передают информацию прессе <...>. Это вызывающая страх тактика запугивания. Главная цель здесь заключается в том, чтобы вызвать как можно больше страха на рабочем месте", - сказал он.

Газета отмечает, что военный министр Пит Хегсет значительно ужесточил требования к работе аккредитованных при Пентагоне журналистов, существенно сократил общение своих подчиненных с прессой, а также число открытых для СМИ мероприятий.