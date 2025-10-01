Реклама на ТАСС
Французские военные поднялись на борт задержанного танкера

Президент Эмманюэль Макрон, комментируя инцидент, заявил, что "экипаж допустил очень серьезные ошибки", которые "оправдывают судебное разбирательство"
16:37

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Военные Франции поднялись на борт танкера Pushpa, задержанного у берегов республики в связи с подозрениями в нарушении морского права. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Журналисты агентства заметили военнослужащих на борту судна во время его съемки с вертолета. "Военные в камуфляжной форме и с закрытыми лицами патрулировали палубу судна во второй половине дня. Судно было задержано в минувшую субботу, и на борт поднялась группа для проведения проверки", - сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военный источник.

Ранее прокуратура французского города Брест начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Agence France-Presse приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, - который ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя инцидент с задержанием судна, заявил журналистам, что "экипаж допустил очень серьезные ошибки", которые "оправдывают судебное разбирательство". В контексте задержания судна он упомянул продолжающуюся борьбу ЕС с так называемым теневым флотом, занимающимся поставкой нефтепродуктов из России. 

