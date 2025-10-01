Канада возобновила действие санкций Совбеза ООН против Ирана

Среди рестрикций запрет на импорт из этой страны ядерных материалов, технологий и товаров двойного назначения

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение о возобновлении действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Они включают запрет на экспорт в Иран и импорт из этой страны ядерных материалов, технологий и товаров двойного назначения, а также оборудования и разработок, связанных с баллистическими ракетами. Канада также ввела эмбарго на поставки оружия и возобновила действие запрета на обслуживание иранских судов.

Кроме того, канадское правительство будет пресекать техническую и финансовую помощь, связанную с такими операциями.

"Наряду с G7 и другими международными партнерами Канада продолжает призывать Иран в полной мере выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и вступить в прямые переговоры с США с целью достижения прочного, долгосрочного и всеобъемлющего ядерного соглашения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие", - сказано в заявлении МИД Канады.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.