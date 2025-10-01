Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреСитуация вокруг ядерной программы Ирана

Канада возобновила действие санкций Совбеза ООН против Ирана

Среди рестрикций запрет на импорт из этой страны ядерных материалов, технологий и товаров двойного назначения
Редакция сайта ТАСС
17:38

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение о возобновлении действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Они включают запрет на экспорт в Иран и импорт из этой страны ядерных материалов, технологий и товаров двойного назначения, а также оборудования и разработок, связанных с баллистическими ракетами. Канада также ввела эмбарго на поставки оружия и возобновила действие запрета на обслуживание иранских судов.

Кроме того, канадское правительство будет пресекать техническую и финансовую помощь, связанную с такими операциями.

"Наряду с G7 и другими международными партнерами Канада продолжает призывать Иран в полной мере выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и вступить в прямые переговоры с США с целью достижения прочного, долгосрочного и всеобъемлющего ядерного соглашения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие", - сказано в заявлении МИД Канады.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции. 

КанадаИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана