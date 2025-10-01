ВМС Израиля связались с флотилией "Сумуд" и попросили сменить курс

Флотилия приблизилась к зоне боевых действий и нарушила морскую блокаду сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Израильские военно-морские силы связались с гуманитарной флотилией "Сумуд" и попросили сменить курс, так как ее суда приближаются к зоне боевых действий и нарушают морскую блокаду сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Израильские ВМС обратились к флотилии [радикального палестинского движения] ХАМАС "Сумуд" с просьбой изменить курс. Израиль проинформировал флотилию, что она приближается к зоне активных боевых действий и нарушает законную морскую блокаду [сектора Газа]", - говорится в заявлении.