США ввели санкции против физлиц и компаний за поддержку Минобороны Ирана

Рестрикциям подверглись 17 физических лиц и 21 фирма

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении 17 физических лиц и 21 компании, якобы причастных к поставкам чувствительных технологий в интересах Министерства обороны Ирана. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США.

В нем утверждается, что включенные в санкционные списки физлица и компании "способствовали приобретению чувствительной продукции и технологий" в интересах иранского Минобороны, а также содействовали усилиям Тегерана по производству ракет и в области военной авиации. В частности, подпавшие под санкции лица якобы причастны к поставкам технологий для производства "современных зенитных ракетных систем, а также к незаконной покупке вертолета американского производства".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио, заявление которого приводит пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, добавил, что Госдеп вводит санкции в отношении еще пяти физических и одного юридического лица, связанных с центром исследований и инноваций при министерстве обороны исламской республики. По версии Госдепа, эти лица "пытались приобрести технологии двойного назначения и технические знания, применимые в разработке ядерного оружия".

Как следует из заявления Минфина США, рестрикции вводятся "в поддержку решения о возвращении санкций Совета Безопасности ООН против Ирана". 26 сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.