Al Jazeera: израильские суда блокировали направляющуюся в Газу флотилию "Сумуд"

По информации телеканала, связь с несколькими судами прервана

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 1 октября. /ТАСС/. Израильские суда блокировали флотилию "Сумуд", которая направляется с гуманитарной миссией к берегам сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, связь с несколькими судами прервана. Одно из них, на борту которого находится корреспондент телеканала, подал сигнал бедствия.

Ранее представители флотилии сообщили, что ее суда находятся примерно в 75 морских милях от палестинского анклава и на радарах зафиксировано "более 20 неопознанных судов" всего в 3 морских милях от них.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.