Глава Службы госбезопасности: в Грузии стали финансировать радикализм через вузы

Это стали отмечать после вступления в силу в республике закона об иноагентах

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Представители оппозиции, а также их зарубежные покровители после вступления в силу грузинского закона об иноагентах, который является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), стали финансировать радикализм в Грузии через вузы. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

"После того как закон FARA в Грузии стал успешно работать, они (оппозиция и ее покровители - прим. ТАСС) с целью расширения своего влияния в Грузии решили найти другие пути финансирования. Одним из таких путей, согласно раскрытой нами схеме, которая известна обществу, журналистам, являются университеты", - сказал Мдинарадзе.

Еще одним примером финансирования радикализма и революции из-за рубежа Мдинарадзе назвал поступление в Грузию денег через посольство США в Таиланде.

Ранее грузинский телеканал "Имеди" опубликовал журналистское расследование, согласно которому, после того как грузинские власти перекрыли каналы для поступления денег на митинги из-за рубежа, средства начали вливаться через Университет Грузии, принадлежащий матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласании. Деньги университету якобы выделяет бывший бизнес-партнер основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили. Бачиашвили отбывает наказание за хищение у Иванишвили почти 9 тыс. биткойнов.

В Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил 28 ноября о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения участников акций с силовиками. Спецназ применял газ и водометы для разгона протестующих. Часть оппозиции призывает народ выйти 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, на митинг для "мирного свержения" власти.