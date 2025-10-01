Служба госбезопасности: посольство США в Таиланде спонсирует радикализм в Грузии

Американское диппредставительство также финансирует революционные цели, заявил глава грузинской Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Посольство США в Таиланде спонсирует в Грузии радикализм, а также направляет деньги на революционные цели. Об этом заявил в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.

"У посольства одной страны в Таиланде, которое является самым крупным в мире по размеру здания, для антикитайских целей есть профинансированные люди в Грузии, но на самом деле в 95%, 98%, 99% случаев эти деньги тратятся на радикализм, направленный против властей Грузии, революционные цели, разные перформансы, постановки. <...> Именно на такие цели тратятся деньги американских налогоплательщиков", - сказал он.

Мдинарадзе также сообщил, что представители оппозиции и их зарубежные покровители после вступления в силу грузинского закона об иноагентах стали финансировать радикализм в Грузии через вузы