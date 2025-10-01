Al Jazeera: Израиль перехватывает корабли флотилии "Сумуд"

Участников миссии задерживают, передает телеканал

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 1 октября. /ТАСС/. Израиль начал операцию по перехвату кораблей направляющейся в сектор Газа с гуманитарной помощью флотилии "Сумуд". Как передает катарский телеканал Al Jazeera, израильские военные задерживают участников миссии.

"Наши корабли сейчас незаконно перехватывают, военные поднимаются на их борт и отключают камеры", - приводит канал заявление миссии. По его информации, находящихся на борту кораблей "Альма" и "Сирос" активистов задерживают.

Ранее представители флотилии сообщили, что ее суда находятся примерно в 75 морских милях от палестинского анклава и на радарах зафиксировано "более 20 неопознанных судов" всего в 3 морских милях от них.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.