Постпред США: функции ООН должны сводиться к предотвращению войн

Всю остальную деятельность организации необходимо сократить, заявил Майк Уолтц

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. ООН должна сконцентрироваться на обеспечении мира и предотвращении конфликтов, все остальные функции всемирной организации необходимо сократить. Об этом заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.

"Как я говорил моим коллегам всю неделю и заявлял об этом генеральному секретарю, нам надо вернуть ООН к основам содействия и обеспечения мира, предотвращению войн. Всю другую чепуху необходимо отсечь", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Уолтца, президент США Дональд Трамп рассматривает ООН в качестве площадки, где "все могут собраться и поговорить".