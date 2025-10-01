МИД Израиля заявил об остановке нескольких судов флотилии "Сумуд"

Пассажиров перенаправили в израильский порт

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", следовавшей в сектор Газа, были остановлены, а их пассажиры переправлены в один из израильских портов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Несколько судов флотилии [радикального палестинского движения] ХАМАС "Сумуд" уже благополучно остановлены, а их пассажиры переправлены в израильский порт", - говорится в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщили, что израильские ВМС обратились к флотилии "Сумуд" с просьбой "изменить курс", так как "она приближается к зоне активных боевых действий и нарушает законную морскую блокаду [сектора Газа]". В пресс-службе МИД заявили, что Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима "предлагали и продолжают предлагать флотилии способы мирной доставки любой возможной помощи в Газу", но "флотилия отказалась, поскольку они заинтересованы не в доставке помощи, а в провокации".

До этого представители флотилии сообщили, что ее суда находятся примерно в 75 морских милях от палестинского анклава и на радарах зафиксировано "более 20 неопознанных судов" всего в 3 морских милях от них.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.