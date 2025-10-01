Bloomberg: встреча Трампа и Лулы да Силвы может состояться в октябре в Малайзии

Согласно источникам агентства, руководство Бразилии считает предстоящий саммит АСЕАН идеальной площадкой для встречи президентов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. США и Бразилия работают над организацией встречи президентов Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, она может состояться в Малайзии в октябре. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры лидеров, вероятнее всего, пройдут в третьей стране. Как отмечается, бразильское руководство предпочло бы видеть местом встречи нейтральную территорию, а не Вашингтон или Бразилиа. Согласно источникам Bloomberg, руководство Бразилии считает предстоящий саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) идеальной площадкой для встречи президентов.

Белый дом подтвердил Bloomberg, что ведутся переговоры об организации личной встречи президентов Бразилии и США.

Встреча лидеров АСЕАН пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26-28 октября. В середине сентября агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра председательствующей в объединении Малайзии Анвара Ибрагима сообщило, что президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите ассоциации. Бразильский лидер Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса тоже подтвердили участие в саммите.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.