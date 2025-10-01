WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

По информации газеты, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку. США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 1 октября, что Москва сможет найти ответ в случае, если вашингтонская администрация решит передать властям в Киеве ракеты Tomahawk.

Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет украинской стороне решенным. Он также заявил, что в Кремле уверены - даже если Tomahawk окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации.