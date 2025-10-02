Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Рубио заявил, что шатдаун ослабляет США на мировой арене

Частичная приостановка работы правительства страны также угрожает национальной безопасности, заявил госсекретарь Соединенных Штатов
Редакция сайта ТАСС
01:07

Госсекретарь США Марко Рубио

© AP Photo/ Charly Triballeau

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства страны (шатдаун) ослабляет позиции Вашингтона в сфере международных отношений и угрожает безопасности США.

Читайте также

Что известно о шатдаунах в США

"Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности", - написал руководитель внешнеполитического ведомства США 1 октября в X.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа. 

СШАРубио, Марко