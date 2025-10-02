Рубио заявил, что шатдаун ослабляет США на мировой арене

Частичная приостановка работы правительства страны также угрожает национальной безопасности, заявил госсекретарь Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Charly Triballeau

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства страны (шатдаун) ослабляет позиции Вашингтона в сфере международных отношений и угрожает безопасности США.

Читайте также

Что известно о шатдаунах в США

"Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности", - написал руководитель внешнеполитического ведомства США 1 октября в X.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа.