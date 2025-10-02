WAFA: в Газе за сутки погибли не менее 85 человек из-за ударов Израиля

В больницы доставили свыше 180 раненых, сообщило агентство

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 85 палестинцев были убиты за прошедшие 24 часа в результате обстрелов и бомбардировок, которым израильская армия подвергла сектор Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его сведениям, как минимум 53 человека погибли во время ударов по северной части анклава, еще 28 - в его центральной части, 4 - на юге. В больницы были доставлены свыше 180 раненых.

Также сообщается, что за минувшие сутки Минздрав Газы зарегистрировал два случая смерти от голода. Известно, что один из умерших - ребенок. Общее число погибших от голода в анклаве достигло 455, более 150 из них - дети.

Согласно данным министерства, с момента начала военных действий 7 октября 2023 года в секторе Газа были убиты свыше 66 тыс. палестинцев, более 168 тыс. пострадали.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. 1 октября министр обороны Исраэль Кац заявил, что все те, кто еще не выехал из Газы, будут считаться террористами.