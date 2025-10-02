Южная Корея обсуждает с США получение прав на переработку ядерного топлива

Глава МИД республики Чо Хён заявил, что эти договоренности обсуждаются наряду со сделкой по пошлинам и увеличением доли Сеула в расходах на содержание американского военного контингента

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Республика Корея ведет консультации с США о получении прав на самостоятельную переработку использованного ядерного топлива и его обогащение до более высокого уровня. Об этом в интервью агентству Yonhap заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён.

Из его слов следует, что эти договоренности обсуждаются наряду со сделкой по пошлинам и увеличением доли Сеула в расходах на содержание американского военного контингента. Эти положения могут стать частью "пакетного соглашения", но в Сеуле готовы договариваться отдельно по каждому вопросу.

"Общее направление - верное, но впереди ожидают непростые переговоры", - сказал Чо Хён. Его просили подтвердить, действительно ли США и Республика Корея достигли принципиальной договоренности о предоставлении прав на обогащение и переработку ядерного топлива и о пересмотре соответствующего соглашения о сотрудничестве в атомной энергетике.

"Но нам нужно быть осторожными с разговорами политиков о том, что "мы станем независимой ядерной державой или станем потенциальной ядерной державой благодаря получению прав на переработку и обогащение", - предупредил Чо Хён. "Это осложнит переговоры", - добавил он.

Ранее южнокорейские СМИ предполагали, что получение прав на самостоятельное обогащение использованного ядерного топлива означало бы возможность создания технической и материальной базы для разработки ядерного оружия при политическом решении. Согласно опросам общественного мнения, большинство населения Республики Корея выступает за создание атомной бомбы.

"Мы сосредоточены на аспектах, связанных с промышленностью и окружающей средой", - пояснил Чо Хён. Ранее президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил о приверженности режиму нераспространения ядерного оружия.