Президент Боливии назвал перехват судов флотилии "Сумуд" недопустимым насилием

Луис Арсе обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в нарушении международного права и посягательстве на человеческое достоинство

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 октября. /ТАСС/. Перехват Израилем судов направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью флотилии "Сумуд" представляет собой недопустимый акт насилия и нарушение международного права. Такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе.

"Боливия решительно осуждает жестокое нападение правительства Израиля на флотилию "Сумуд", в составе которой гражданские лица из разных страну везут гуманитарную помощь в Газу. Этот неприемлемый акт насилия, ответственность за который несет премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху, представляет собой вопиющее нарушение международного права и посягательство на человеческое достоинство", - написал он в X.

По мнению Арсе, Нетаньяху осуществляет "государственную политику террора". "Ничто не может служить оправданием нападения на безоружных людей, чьей единственной миссией было доставить еду и лекарства палестинскому народу", - добавил боливийский лидер. Он также призвал мировое сообщество и международные организации осудить действия Израиля.

Ранее информационный комитет международной миссии сообщил, что израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", были задержаны 70 активистов.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.