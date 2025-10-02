Малайзия требует немедленного освобождения активистов флотилии "Сумуд"

Министр связи страны Фахми Фадзил сообщил, что Куала-Лумпур намерен использовать дипломатические каналы для скорейшего освобождения сограждан

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии требуют скорейшего и безоговорочного освобождения всех активистов направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью флотилии "Сумуд", среди которых были 12 малайзийцев. Об этом заявил МИД страны.

"Малайзия решительно осуждает преступные и подлые акты агрессии со стороны израильских сил против флотилии "Сумуд". <...> Малайзия требует немедленного и безоговорочного освобождения всех активистов, гуманитарных работников и членов экипажа, включая 12 малайзийцев, и их судов, а также безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в X.

Министр связи Малайзии Фахми Фадзил сообщил, что Куала-Лумпур намерен использовать дипломатические каналы для скорейшего освобождения сограждан. "Мы будем использовать все дипломатические каналы для разрешения ситуации с задержанными малайзийцами, чтобы обеспечить их освобождение и скорейшее возвращение на родину", - приводит его слова газета The Star.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.