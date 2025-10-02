В Индонезии ратифицировали договор с Россией о выдаче преступников

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Совет народных представителей (нижняя палата парламента) Индонезии ратифицировал подписанный между Россией и Индонезией договор о выдаче преступников. Об этом сообщил портал Detik.

Согласно документу, стороны обязались выдавать преступников по запросу разыскивающей их стороны для уголовного преследования и дальнейшего исполнения приговора. Экстрадировать таких граждан будут, только если преступление является уголовно наказуемым в обеих странах и влечет за собой не менее одного года лишения свободы.

Есть несколько условий, при которых преступника могут не выдать. Это не будет сделано, если одна из стран имеет основания полагать, что человека преследуют по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства или из-за политических убеждений. Преступника также могут не экстрадировать, если в соответствии с законодательством запрашиваемой страны за совершенное преступление его ожидает смертная казнь.