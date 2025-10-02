Бельгия требует юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов РФ

Премьер страны Барт Де Вевер заявил, что нужны подписи лидеров Евросоюза под обязательством разделить все финансовые риски

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Бельгия пока продолжает отказываться экспроприировать находящиеся в ее юрисдикции активы РФ, требуя полных юридических гарантий от лидеров всех стран ЕС о разделе финансовых рисков королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

"Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски", - сказал он, подтвердив, что Бельгия выступает против присвоения находящихся на площадке Euroclear в Бельгии активов, которые "генерируют доходы и налоги".

Финансовые риски в случае незаконной экспроприации суверенных активов России заключаются, в том числе в возможном массовом изъятии бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией судебных исков в качестве компенсации украденных активов.