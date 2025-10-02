Реклама на ТАСС
Бельгия требует юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов РФ

Премьер страны Барт Де Вевер заявил, что нужны подписи лидеров Евросоюза под обязательством разделить все финансовые риски
07:34
обновлено 07:56
© Carl Court/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Бельгия пока продолжает отказываться экспроприировать находящиеся в ее юрисдикции активы РФ, требуя полных юридических гарантий от лидеров всех стран ЕС о разделе финансовых рисков королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

"Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски", - сказал он, подтвердив, что Бельгия выступает против присвоения находящихся на площадке Euroclear в Бельгии активов, которые "генерируют доходы и налоги".

Финансовые риски в случае незаконной экспроприации суверенных активов России заключаются, в том числе в возможном массовом изъятии бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией судебных исков в качестве компенсации украденных активов. 

