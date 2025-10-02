Начальник Генштаба ВС Сирии прибыл в Москву во главе делегации Минобороны

Сирийские военные обсудят с российскими коллегами механизмы координации между министерствами двух стран

ТУНИС, 2 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Сирии Али ан-Анаасан прибыл в Москву во главе делегации Минобороны в переходном правительстве арабской республики. Как сообщило сирийское оборонное ведомство, сирийские военные обсудят с российскими коллегами механизмы координации между министерствами двух стран.

Согласно заявлению, делегацию "принял замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров". "Визит проходит в рамках развития механизмов взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран", - подчеркивается в тексте.

В июле с официальным визитом Россию посетил глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра и провел переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым.