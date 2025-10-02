Орбан: руководство ЕС использует конфликт на Украине для концентрации власти
08:19
обновлено 08:39
БУДАПЕШТ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в продолжении конфликта на Украине заинтересовано руководство ЕС, которое стремится сконцентрировать власть в своих руках, в то время как жители стран Европы хотят мира. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
"Премьер-министр отметил, что Венгрия, хотя и имеет поддержку меньшинства в Брюсселе, представляет интересы простых европейцев, которые хотят мира. <…> Он считает, что для некоторых в Брюсселе война также является инструментом концентрации власти и долговых обязательств в своих руках, что, [по их мнению] способствует федерализации Европы", - написал Ковач в X.