Орбан: руководство ЕС использует конфликт на Украине для концентрации власти

Жители стран Европы хотят мира, уверен премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в продолжении конфликта на Украине заинтересовано руководство ЕС, которое стремится сконцентрировать власть в своих руках, в то время как жители стран Европы хотят мира. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

"Премьер-министр отметил, что Венгрия, хотя и имеет поддержку меньшинства в Брюсселе, представляет интересы простых европейцев, которые хотят мира. <…> Он считает, что для некоторых в Брюсселе война также является инструментом концентрации власти и долговых обязательств в своих руках, что, [по их мнению] способствует федерализации Европы", - написал Ковач в X.