В НАТО заявили, что альянс отстает от РФ и КНР в инновациях

Исполняющий обязанности руководителя инновационной программы DIANA отметил, что организация остро нуждается в прорывных технологиях

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Блок НАТО отстает от России и Китая в военных инновациях и остро нуждается в прорывных технологиях, которых ожидает от членов альянса, в том числе от Канады. Об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймса Аппатурайя, ранее занимавшего пост заместителя помощника генсека альянса по инновациям.

По словам высокопоставленного чиновника организации, главными приоритетами сейчас для НАТО являются технологии для производства средств противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе БПЛА. Он утверждал, что Россия, в частности, ежемесячно производит от 4 до 5 тыс. беспилотников. "Мы далеки от таких возможностей", - констатировал Аппатурай. Кроме того, он утверждал, что Китай опережает НАТО "по 35 из 45 новых и прорывных технологий", в том числе в области квантовой науки и биотехнологий.

Представитель альянса заявил, что рассчитывает на активное участие в программе DIANA компаний из военного блока, в том числе из Канады, чтобы "быстро сократить этот [технологический] разрыв" между НАТО и Россией с Китаем. Аппатурай полагает, что этому будут способствовать обязательства стран альянса по увеличению затрат на оборону, за счет которых они смогут активнее привлекать в том числе частные технологические компании к программе DIANA.