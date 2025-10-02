Sky: Стармер возвращается в Британию из-за возможного теракта в Манчестере

Премьер-министр Соединенного Королевства прекратил участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер прекратил участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене и возвращается в Великобританию из-за возможного теракта в Манчестере. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Глава правительства уже заявил, что шокирован случившимся. "Тот факт, что это произошло в Йом Кипур - самый священный день в еврейском календаре - делает случившееся еще более ужасным", - заявил Стармер в распространенном заявлении.

Как уточняет газета The Daily Telegraph, Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения инцидента.

По информации Sky News, на месте находятся взрывотехники.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, ножевые ранения получил охранник синагоги, который смог остановить автомобиль с нападающим.

Йом Кипур - один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах обычно собирается много верующих. Все службы в синагоге Хитон-парка отменены.