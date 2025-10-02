МИД Израиля: флотилии "Сумуд" не удалось прорвать морскую блокаду Газы

Все пассажиры направляются в Израиль, откуда их депортируют в Европу

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 октября. /ТАСС/. Ни одному судну из флотилии "Сумуд" " (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля, по данным которой одна из входящих в "Сумуд" яхт держится в стороне, но в случае попытки приблизиться она также будет остановлена.

"Ни одной из участвовавших в провокации ХАМАС яхт [флотилии] "Сумуд" не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду [сектора Газа]", - говорится в заявлении. "Последняя участвующая в этой провокации яхта остается в стороне. Если она приблизится, ее попытка войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена", - добавили в пресс-службе, отметив, что "все пассажиры [флотилии] живы и здоровы" и "благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу".

"Провокация ХАМАС [с использованием флотилии] "Сумуд" завершена", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства.

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сторону Газы в середине сентября. В ее составе были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.