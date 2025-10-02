Капитану задержанного у берегов Франции судна предъявят обвинение в неподчинении

По информации AFP, он, как и задержанный вместе с ним помощник, являются гражданами КНР

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Капитан танкера, задержанного у берегов Франции, предстанет перед судом по обвинению в отказе подчиниться требованиям французских властей. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление прокуратуры.

По его информации, капитан судна, как и задержанный вместе с ним помощник, являются гражданами КНР.

Изначально прокуратура начала расследование в связи с "отсутствием обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказом подчиниться" требованиям властей. Однако в итоге было принято решение предъявить обвинение лишь капитану и только по одному пункту, связанному с отказом подчиниться. Его помощник был отпущен на свободу. В заявлении прокуратуры, на которое ссылается агентство, не уточняется, может ли капитан свободно передвигаться и сможет ли судно продолжить плавание.

"Эта операция, основанная на статье 110 Конвенции ООН [по морскому праву, подписанной в] Монтего-Бей, была обусловлена несоответствиями в сведениях о национальной принадлежности нефтяного танкера, представленных в ходе переговоров с французскими морскими властями, в частности во время его прохождения у наших берегов. Расследование, проведенное ВМС Франции, установило факт отсутствия флага", - заявили в прокуратуре Бреста.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". По информации агентства, в случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €50 тыс.