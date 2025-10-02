Премьер Албании и президент Франции пошутили над оговоркой Трампа

Президент США перепутал Армению и Албанию, когда говорил о конфликте с Азербайджаном

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном пошутил над американским лидером Дональдом Трампом, перепутавшим Албанию и Армению. Видеоролик разговора разместил албанский телеканал Report TV.

"Вы должны извиниться", - сказал Рама Макрону на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Вы не поздравили нас с заключением мирного соглашения, которого достиг президент Трамп между Албанией и Азербайджаном", - пошутил Рама, когда Макрон спросил почему.

После французский лидер смеясь похлопал албанского премьера по лицу.

18 сентября президент США Трамп перепутал Армению и Албанию, когда говорил о конфликте с Азербайджаном. Это не первая его ошибка во время разговоров о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.