Трамп назвал смертельной комбинацией медпомощь мигрантам и открытые границы

Американский президент заявил, что при такой политике "все хлынут в США"

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Политика Демократической партии США, сочетающая предоставление нелегальным мигрантам бесплатного медицинского обслуживания и открытые границы, представляет собой "смертельную комбинацию" для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил американский президент-республиканец Дональд Трамп.

"Демократы хотят отдать ваши деньги на медицинское обслуживание нелегалов и открыть наши границы для преступников со всего мира. Это смертельная комбинация, потому что все хлынут [в США]!" - написал он в Truth Social.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.