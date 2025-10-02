В Польше исключили шпионский след в деле о краже машины жены Туска
Редакция сайта ТАСС
12:31
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Польские спецслужбы исключили шпионский след в деле об угоне автомобиля, принадлежащего жене премьер-министра республики Дональда Туска. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVP Info.
"Этот сценарий тщательно изучался Агентством внутренней безопасности (польская спецслужба - прим. ТАСС). С большой вероятностью можно утверждать, что в этом случае мы имеем дело с обычным преступлением", - рассказал Семоняк.
В начале сентября польские СМИ сообщали об угоне автомобиля, принадлежащего жене Туска Малгожате. Инцидент произошел в Сопоте, где проживает семья польского премьера.