В Польше исключили шпионский след в деле о краже машины жены Туска

В спецслужбах республики назвали инцидент обычным преступлением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Польские спецслужбы исключили шпионский след в деле об угоне автомобиля, принадлежащего жене премьер-министра республики Дональда Туска. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVP Info.

"Этот сценарий тщательно изучался Агентством внутренней безопасности (польская спецслужба - прим. ТАСС). С большой вероятностью можно утверждать, что в этом случае мы имеем дело с обычным преступлением", - рассказал Семоняк.

В начале сентября польские СМИ сообщали об угоне автомобиля, принадлежащего жене Туска Малгожате. Инцидент произошел в Сопоте, где проживает семья польского премьера.