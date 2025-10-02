Orange: участники протестов на Мадагаскаре создали координационный комитет

ХАРАРЕ, 2 октября. /ТАСС/. Участники массовых антиправительственных выступлений на Мадагаскаре объявили о создании Координационного комитета борьбы (ККБ). Об этом сообщил портал Orange.

В состав комитета вошли представители организации "Поколение Z", которая считается вдохновителем акций протеста, а также общественных организаций и некоторые представители местных властей. По словам одного из членов комитета Лили Рафаралаи, в задачу ККБ входит "координация стратегии на последнем этапе манифестаций".

Об организации "Поколение Z" стало известно в день начала волнений 25 сентября, однако пока ни СМИ, ни участники акций протеста не рассказывают о ее структуре и целях. Пока лишь известно, что она мобилизует в основном молодежь и призывает присоединяться представителей всех слоев общества.

Сторонники президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, со своей стороны, расценили происходящее в стране как попытку "государственного переворота" и объявили о проведении в ближайшее время митингов и шествий в поддержку властей.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Участники беспорядков грабили и поджигали торговые центры, устраивали стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии они стали выдвигать политические требования, в том числе отставки правительства и главы государства.

29 сентября президент Андри Радзуэлина объявил о прекращении полномочий премьера и всего кабинета. В своем телеобращении к нации 30 сентября, которое наблюдатели расценили как уступку манифестантам, он выразил соболезнования родственникам погибших в волнениях и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Глава государства признал, что движение "Поколение Z" выступает за обеспечение основных прав граждан, и осудил частые перебои с водой и электричеством. Он пообещал сформировать правительство с участием "всех патриотически настроенных малагасийцев, которые не замешаны в коррупции и полны решимости служить народу, а также обладают соответствующим опытом и способностями добиваться перемен в стране". Президент выразил готовность к диалогу и переговорам с участниками выступлений, однако отказался уйти в отставку в угоду требованиям протестующих.