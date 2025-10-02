Трамп на фоне шатдауна допустил сокращение управляемых демократами ведомств

Президент США обвинил представителей партии в том, что они хотят направить деньги налогоплательщиков на помощь нелегальным иммигрантам и "открыть границы преступникам со всего мира"

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на фоне приостановки финансирования работы федерального правительства допустил сокращение ведомств, которыми управляют представители Демократической партии.

В Truth Social он отметил, что 2 октября намерен провести встречу с директором Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселлом Воутом, чтобы "определить, какие из многих демократических ведомств, большинство из которых являются политическим обманом, он рекомендует сократить и должны ли эти сокращения быть временными или окончательными".

"Поверить не могу, что левые радикальные демократы дали мне такую беспрецедентную возможность", - добавил Трамп. В другой публикации он обвинил демократов в том, что они хотят направить деньги налогоплательщиков на помощь нелегальным иммигрантам и "открыть границы преступникам со всего мира".

Ранее, как сообщила газета Politico, директор АБУ уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна). Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского госаппарата. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.