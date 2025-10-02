Польша закупит в США ракеты класса воздух - воздух AIM-120D для самолетов F-35

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава завершит сделку до декабря 2025 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Польши выполнят в срок обязательства по закупке ракет класса воздух - воздух AIM-120D AMRAAM, разрешение на продажу которых Варшаве Госдепартамент выдал в апреле 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Завершилось заседание контролирующего комитета, и у меня есть очень важная информация - подтверждена покупка новейших ракет для самолетов F-35. Мы покупаем новейшую версию с согласия Конгресса США", - рассказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Министр подчеркнул, что Варшава успеет завершить сделку в срок, обозначенный Конгрессом США, то есть до декабря 2025 года.

В конце апреля 2025 года Госдепартамент одобрил поставку Варшаве партии из 400 ракет класса воздух - воздух AIM-120D на сумму $1,33 млрд.