Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере

Помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор также сообщил, что в рамках расследования произошедшего полиция арестовала двух человек

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Британская полиция признала терактом нападение на синагогу в Манчестере.

"Исходя из имеющейся информации, подразделение полиции по борьбе с терроризмом объявило произошедшее террористическим актом", - сообщил в заявлении для прессы помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

Он также сообщил, что в рамках расследования произошедшего полиция арестовала двух человек. Сам нападавший был застрелен полицией. По информации Тейлора, его личность известна полиции, однако в интересах следствия на данном этапе не будет предана огласке.