Белый дом: США продолжат продавать оружие НАТО для поставок на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский лидер Дональд Трамп четко дал это понять

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат продавать оружие странам НАТО, чтобы альянс в свою очередь мог поставлять его на Украину. Такое заявление она сделала в эфире телеканала Fox News.

Читайте также

Что известно о военной помощи США Украине с начала СВО

"Я знаю, что президент очень четко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы НАТО могло поставлять это оружие на Украину", - сказала Ливитт.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. Окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk - в случае, если это действительно произойдет, - будет означать новый серьезный виток напряженности в ходе украинского конфликта и потребует адекватного ответа со стороны Москвы.