Сикорский: Польша не собирается разрывать дипотношения с Россией

В случае повторения "диверсий" глава МИД страны заявил о готовности закрыть генконсульство РФ в Гданьске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Польша не собирается разрывать дипотношения с РФ, однако готова закрыть российское генконсульство в Гданьске в случае повторения "диверсий". Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.

"Нет, не рассматриваю", - ответил Сикорский на вопрос, рассматривает ли он полный разрыв дипотношений с РФ. В то же время министр предупредил, что готов закрыть последнее из трех ранее функционировавших в Польше российских консульских представительств - генконсульство в Гданьске. "В ответ на очередные поджоги мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство", - отметил дипломат.

После начала на Украине специальной военной операции РФ участились случаи высылки российских дипломатов польскими властями (РФ в основном отвечала зеркально). С февраля 2022 года Польша и Россия высылали сотрудников дипмиссий и торговых представительств друг друга около 10 раз. Так, из Польши было выдворено примерно 80 российских дипломатов (в т. ч. 45 человек в марте 2022 года), из России - более 70 польских. Кроме того, в 2022-2023 годах польские власти заняли несколько зданий в Варшаве, являющихся российской дипломатической собственностью: жилой комплекс, базу отдыха под Варшавой и школу при российском посольстве, а также заморозили счета дипмиссии. В октябре 2024 года и в мае 2025-го Варшава, ссылаясь на бездоказательные обвинения в диверсиях, закрыла российские генконсульства в Познани и Кракове, МИД РФ зеркально ответил закрытием польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.