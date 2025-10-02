Додик рассчитывает на новые договоренности по итогам встречи с Путиным

Президент Республики Сербской отметил, что он регулярно встречается с российским лидером

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик рассчитывает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проанализировать ситуацию в отношениях с Москвой и прийти к новым договоренностям на будущее.

"Мы регулярно встречаемся, будем обсуждать ситуацию в наших взаимных отношениях, анализировать то, что мы делали и о чем договаривались в прошлом, и я верю, что мы заключим новые договоренности на будущее", - сказал он журналистам на полях ежегодной конференции дискуссионного клуба "Валдай".