В Киеве призвали Варшаву не приравнивать ОУН и УПА к нацистам

По утверждениям украинских историков, в настоящее время якобы отсутствуют объективные исследования обстоятельств Волынской резни, а принятие такого решения в Польше "вызовет негативную реакцию на Украине"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украинский Институт национальной памяти опубликовал обращение с призывом к польским властям не приравнивать Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ) к нацистам.

"На Украине с беспокойством восприняли инициативу определенных политических сил по внесению изменений в действующие законодательные акты Польши с целью введения на законодательном уровне осуждения УПА и ОУН(б)", - говорится в тексте на сайте института.

По утверждениям украинских историков, на сегодняшний день якобы отсутствуют объективные исследования обстоятельств Волынской резни, а принятие такого решения в Польше "вызовет негативную реакцию на Украине". "Согласно существующей практике, украинская сторона также будет вынуждена принимать зеркальные меры", - добавили в институте.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий направил на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату польского парламента) законопроект об уголовном наказании за распространение идеологии и символики украинских националистов. В Сейме на рассмотрении уже более полугода находится аналогичный законопроект, предложенный оппозиционной партией "Право и справедливость". Польский лидер также заявил, что бандеровские флаги должны исчезнуть из общественного пространства в Польше.

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тыс. поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.