В Лондоне эвакуировали пассажиров на вокзале Юстон

Там обнаружили подозрительный предмет, сообщила газета Evening Standard

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Пассажиры на вокзале Юстон (Euston) на севере Лондона были эвакуированы из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на Британскую транспортную полицию.

Отмечается, что позднее "предмет был осмотрен и расценен как неподозрительный". В результате инцидента на вокзале скопились тысячи пассажиров, поезда которых были задержаны. Организация Transport for London, отвечающая за работу пассажирского транспорта в британской столице, добавила, что после проверки вокзал был снова открыт. В компании Avanti West Coast также подтвердили, что поезда возобновили движение по традиционному маршруту.

Ранее в четверг в Манчестере было совершено нападение на синагогу, приведшее к гибели двух человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был ликвидирован. Инцидент был квалифицирован как теракт.